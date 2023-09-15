Генри Хуфт: «Хороший джеб Усману поставил не Тревор Уиттман, а наш зал»

Бывший тренер Камару Усмана Генри Хуфт недоволен тем, что публика приписывает Тревору Уиттману главную роль в разработке хорошего джеба для нигерийца.

«Я начал тренировать Камару, когда он шел на рекорде 3-1, — сказал Хуфт в интервью «Спорт-Экспресс». — Со мной он провел 14 боев. Мы всегда очень упорно работали над джебом. Но стоит человеку сменить зал, и тут же все начинают нахваливать его, присваивать все заслуги новому залу. «О, он ушел к Тревору Уиттману, и его джеб стал лучше». Но поверьте мне, мы полировали этот джеб годами. Нельзя поставить такой джеб за 6 недель и даже за полгода. Это годы постоянной работы над фундаментальными вещами, простыми нюансами. Мы поставили ему жесткий джеб с хорошим таймингом. В ММА бой идет в маленьких перчатках, и если у тебя есть хороший джеб, ты можешь выигрывать бои благодаря этому. Прятать через него кики или тейкдауны. Когда мы начали ставить джеб Камару, он долгое время не мог связывать его с силовым ударом. Нужно обладать уверенностью, чтобы после джеба сделать подшаг и пробить правый прямой. Для нас, для ударников, кто занимается этим с 6-7 лет — это просто, но Камару — борец, для него такая работа потребовала времени».

18 марта Усман проиграл Леону Эдвардсу решением большинства на турнире UFC 286 в Лондоне.