Сафонову запретили выезд из России. Что известно на данный момент. Live!

Трансфера в «ПСЖ» не будет?

Один из главных российских трансферов последних лет — возможный переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» — под угрозой срыва. Издание Baza сообщило, что голкипер «Краснодара» задолжал бывшей жене, с которой он развелся в 2021 году, 60 миллионов рублей алиментов. На данный момент Матвей находится в Минске вместе со сборной России, он попал в стартовый состав на матч с национальной командой Белоруссии.

Чуть позднее стало известно, что Сафонов подал ответный иск в сторону бывшей жены — обвинил ее в краже 800 тысяч рублей в 2021 году. Экс-супруга в свою очередь сообщила, что эти деньги голкипер перевел добровольно на ремонт квартиры для их общей дочки. На данный момент дело еще не возбуждено, однако следственные действия уже проводятся.

Вот что об этом сказал представитель бывшей жены Сафонова юрист Максим Шилов: «Насколько мне известно со слов Анастасии, ей звонили из полиции города Краснодара и в грубой форме требовали приехать из Москвы в Краснодар на опрос в связи с поступлением заявления Матвея Сафонова о совершении в период брака кражи с его банковской карты около трех лет назад. Сотрудники полиции говорили о том, что собираются задержать ее в Москве и доставить в отдел полиции города Краснодара, в случае если она не явится самостоятельно. Насколько нам известно, уголовное дело пока не возбуждено».

Шилов также подтвердил факт запрета для Сафонова: «Относительно установления запрета на выезд за пределы РФ Матвея Сафонова, насколько мне известно, судебный пристав действительно принял такое постановление и ограничил ему выезд за пределы страны. Относительно информации в Сети о размере задолженности по алиментам: не могу ее подтвердить или опровергнуть».

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» рассказал, какие есть варианты развития ситуации с алиментами: «В случае отказа от добровольного исполнения решения суда пристав возбуждает исполнительное производство. И если в пятидневный срок выплаты должником не производятся, то пристав вправе применить в качестве одной из мер ограничение на выезд за пределы государства. Оно будет действовать, пока должник полностью не погасит долг и штрафные санкции за отказ добровольно исполнить решение суда».

По теме высказался Дмитрий Губерниев — написал в своем Telegram-канале следующее: «Надо проверить тщательно этого злостного неплательщика алиментов, он еще может тайно посещать любовницу... А если серьезно, это полный песец и позорище...»