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Сегодня, 14:16

Генри Сехудо: «Если смотреть объективно, Шевченко победила Грассо»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) уверен в победе Валентины Шевченко (22-4) над Алексой Грассо (16-3) в реванше на UFC Fight Night 227.

«Заслуживает ли Алекса Грассо победы в пятом раунде со счетом 10-8? По-моему, в этом нет никакого смысла, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Выиграла ли Алекса пятый раунд? Сто процентов. Был ли это раунд 10-8? Точно нет. Майк Белл, меня от тебя просто тошнит. Меня от тебя просто тошнит. Ты должен уйти из судейства, потому что ты не знаешь абсолютно ничего. По моим подсчетам, Алекса выиграла второй и пятый раунды. Все. Если смотреть объективно, то победу одержала Валентина».

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

Алекса Грассо
Валентина Шевченко
Генри Сехудо
UFC
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