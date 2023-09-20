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Сегодня, 13:11

Нейт Диас: «Я не должен был давать реванш Конору»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) ответил экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-6), который заявил, что судьи в его втором бою против Диаса должны были отдать ему первые два раунда со счетом 10-8.

«Почему судьи не поставили счет 10-8 в мою пользу, когда я уронил на задницу Нейта Диаса в первом раунде и еще раз во втором? Они должны были», — написал Макгрегор в соцсети X, на что Диас ответил: «Когда я прикончил тебя, я не должен был давать тебе реванш. Я никогда не даю реванш, особенно когда я не проигрываю, как в нашем втором или последнем бою [с Джейком Полом], я просто позволяю тебе, киска, убежать в закат, как будто ты выиграл... Смиритесь с этим, вы оба киски».

Макгрегор победил Диаса в реванше решением большинства судей (48-47, 48-47, 47-47). Бой состоялся 20 августа 2016-го на UFC 202 в Лас-Вегасе, США.

Конор Макгрегор
Нейт Диас
UFC
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