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Сегодня, 21:00

Ислам Махачев: следующий соперник и дата турнира UFC 302

Американец Порье станет соперником Махачева на UFC 302
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет свой следующий поединок против американца Дастина Порье на турнире UFC 302 в ночь на 2 июня 2024 года в Нью-Джерси (США). Первые бои турнира стартуют в 2:00 по московскому времени, поединок Ислама Махачева и Дастина Порье должен стартовать ориентировочно в 6:00 утра.

Весь турнир UFC 302 можно будет посмотреть по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. В прямом эфире и бесплатно поединки вечера ММА также покажут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями и результатами поединков UFC 302. Там же можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

Для Махачева бой против Порье станет третьей защитой титула в легком дивизионе. Рекорд 32-летнего россиянина — 25-1 в ММА, в UFC — 14-1. Ислам — первый в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (p4p).

Порье был соперником Хабиба во время его защиты в сентябре 2019 года и затем уступил Оливейре в чемпионском бою в декабре 2021-го, дважды победил Коннора Макгрегора в январе и июле того же года и уступил Гейджи в июле 2023-го. Рекорд 35-летнего американца — 30-8.

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
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