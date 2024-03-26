Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

26 марта, 22:57

Исмаилов: «На UFC надавят, и мы больше не увидим там Чимаева»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Известный тренер Рамазан Исмаилов оценил шансы Хамзата Чимаева провести бой за титул чемпиона UFC без американской визы.

«Это зависит от того, какое влияние политика оказывает на UFC. Вроде, Уайт разрешил флаги. Не знаю, могут надавить. Скажут, что не нужен им такой чемпион UFC. Надавят и он скажет: «Да, нам такой боец не нужен». И мы больше не увидим Чимаева. Все может быть. Политика — грязная вещь. Какой смысл отказывать спортсмену в визе? Значит, был запрос сверху — отказать. Не вижу другого смысла. Но это мы уже устроили детективное расследование. Решим вопрос через Дану Уайта. Буду держать вас в курсе событий», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 29-летний Чимаев провел 13 поединков, во всех из которых одержал победы. Последний его бой состоялся 21 октября 2023 года. Тогда представитель ОАЭ победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

Ранее в команде Чимаева сообщили, что боец может выступить на турнире UFC в Саудовской Аравии или ОАЭ.

Источник: Metaratings.ru
Хамзат Чимаев
ММА
3
Обсудить
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арнольд Аллен подерется с Гигой Чикадзе 20 июля

Брэндон Морено возьмет паузу в боях: «Я устал»