Жумагулов: «Было время, когда все говорили, что просыпаются утром только ради боев со мной и Головкиным»

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов ответил на вопрос, был ли он популярнее боксера Геннадия Головкина на родине.

«Ну, популярнее не был, но было время, когда все говорили, что посмотреть бои просыпаются утром только из-за Головкина и из-за меня. Сейчас уже время чуть поменялось. Сейчас все говорят о Шавкате [Рахмонове]», — цитирует Жумагулова Legalbet.

Также он рассказал о своем первом приезде в Америку.

«Когда я в Америку первый раз попал, вообще все в жизни поменялось. Много что понял, много что изменилось вообще. Если бы возможность была, вообще бы раньше туда полетел. Но не получилось так. В любом случае я доволен тем, что со мной происходит», — добавил боец.

Жумагулов дебютировал в UFC в 2020 году. На его счету 1 победа и 6 поражений в промоушене. В 2023 году казахстанец покинул UFC.