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Сегодня, 19:28

Костя Цзю: «Уайт все правильно сказал, американские мужики ведут себя как женщины»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Прославленный российский боксер Костя Цзю отреагировал на высказывание президента UFC Даны Уайта, который заявил, что американские мужчины становятся мягкотелыми и слабыми.

«Не хочется никак вмешиваться в эту ерундистику! Однако слова Уайта про то, что американские мужики ведут себя как женщины, правильные. Это было сказано с целью провокации и в контексте вопроса про Хабиба. Сейчас никому не стоит верить! Хотя как себя сейчас ведут американцы? Да, Дана все верно сказал — как женщины! Однако это не надо относить ко всем мужчинам в США, там есть и нормальные люди. Уайт сказал то, что думает, — он живет в Америке, и ему виднее», — приводит слова Цзю Sport24.

Также Уайт сказал, что команда Хабиба Нурмагомедова могла бы приехать из Дагестана и захватить США.

Источник: Sport24
Дана Уайт
Костя Цзю
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