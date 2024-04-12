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Сегодня, 18:55

Макгрегор заявил, что не собирается завершать карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) рассказал, что не думает о завершении карьеры.

«Нет. Я в полном порядке По мне попали один раз, а потом сломали ногу. Вот и все. Я уложил спать больше людей, чем анестезия. Я настолько свеж, насколько возможно в этом бизнесе.

Я надеюсь, что проведу четыре хороших боя за год, а затем еще восемь в следующем. Может быть, тогда у меня будет больше повреждений и случится разговор о завершении карьеры, но пока ни в коем случае. Мои способности при мне, я свеж», – приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

В последний раз 35-летний ирландец выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он уступил Дастину Порье в первом раунде в турнире UFC 264 из-за травмы ноги.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Макгрегора должен стать Майкл Чендлер (23-8).

Конор Макгрегор
UFC
ММА
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