Марк Мадсен: «Я боролся с Махачевым, и могу сказать, что он лучший из лучших»

Серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе и боец UFC Марк Мадсен в интервью «СЭ » поделился мнением об Исламе Махачеве.

— Тогда еще об одном россиянине — Исламе Махачеве. Он недавно нокаутировал Александра Волкановски. Смотрели бой?

— Я смотрел все бои Ислама. Потрясающий атлет и человек, очень скромный. То, на какой уровень он сейчас вышел в ММА, — это невероятно. Я не верю, что в нашем весе есть хоть кто-то, кто способен выиграть у него.

— Как думаете, если бы взяли Ислама в захват корпуса, смогли бы запустить его прогибом?

— (Долго смеется). Я уже боролся с Исламом Махачевым, но то, что было на ковре, остается на ковре. Могу только сказать вам, что Ислам — лучший в мире. Он не зря чемпион мира. Он очень физически сильный, он лучший из лучших.