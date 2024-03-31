Шаблий: «Скандальный вопрос Царукяну задал баран с грязным ртом»

Боец Bellator Александр Шаблий прокомментировал скандальную пресс-конференцию с участием Армана Царукяна.

«На этот вопрос нельзя отвечать. Надо уйти от него со словами: «Не задавайте мне такие тупые вопросы». Понимаю, что Арман знал парня, задавшего похожий вопрос. Нормальный здравомыслящий человек такого не спросит. Только деградирующий человек спросить такое в публичном месте, зная, что земляки и родственники Царукяна узнают об этом. Он пришел на пресс-конференцию Армана, зная, что ее будет смотреть аудитория Царукяна. В том числе в России. Одно дело подурачиться, чтобы никто ничего не узнал. Другое дело — сделать публично.

У этого человека очень грязный рот и таких людей нельзя подпускать к микрофону. Он говорит, что это была шутка. Представьте такую шутку в адрес своей сестры, матери или дочери. Кайла Харрисон сама мама. У нее непростая история, связанная с насилием и идущая из детства. И этот баран задает такой вопрос. Харрисон тренируется с нами в зале, у нее нормальные взгляды, ее дети приходят в зал. С ней работает ее первый тренер, она его уважает. Хороший компанейский член компании American Top Team, заслуживающий уважения. В России просто так не оставили бы, если бы вопрос задали в адрес нашей одноклубницы. Заставили бы извиниться", — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Ранее Царукяну на пресс-конференции с участием бойца UFC Кайлы Харрисон задали вопрос: «Сколько бы ты кинул палок Харрисон?» На это Царукян ответил: «Парочку».