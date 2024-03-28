Шара Буллет подерется с украинцем Игорем Потерей 22 июня в Саудовской Аравии

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (12-0) проведет второй бой в UFC против 27-летнего украинца Игоря Потери (20-5) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсетях.

Магомедов дебютировал в UFC с победы над Бруну Сильвой (23-10) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Потеря в прошлом бою одолел Роберта Брычека (17-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 10 февраля на UFC Fight Night 236 в UFC Apex в Парадайсе, США.