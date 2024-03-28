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28 марта, 08:15

Бой Чимаева и Уиттакера официально возглавит турнир UFC 22 июня

Давид Хачатрян
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
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Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) встретится с экс-чемпионом среднего веса Робертом Уиттакером (25-7) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате пяти раундов. Победитель этого боя подерется за титул, сказал Дана Уайт в соцсетях.

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.

Уиттакер одолел Пауло Косту (14-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой стал соглавным событием вечера и состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
UFC
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