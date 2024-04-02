Шара Буллет: «До дебюта в UFC у меня был долг в миллион рублей»

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (12-0) признался, что после получения гонорара за дебютный бой в UFC он решил закрыть накопившийся долг.

«До UFC, перед тем как подписаться, сзади меня была большая яма, — сказал Магомедов UFC Eurasia. — Все это время, что я тренировался, я себе в минус тренировался. Я просто ходил, калечил себя, свое здоровье, свое время тратил на тренировки. И оно, по сути, мне ничего не давало, кроме как сзади яму. Эту яму надо было залатать, а чтобы ее залатать, нужны были средства, деньги. И вот, придя в UFC, я получил тот гонорар, который, я считаю, стоит своих денег. Первое, что я сделал, я залатал яму. Одно дело, ты тренируешься, выступаешь, тебя все знают. Ну не дай Аллах, ты получишь какую-нибудь травму, и все могут быстро о тебе забыть, и у тебя за спиной что останется, кроме того, что ты потратил время на тренировки. Поэтому я решил правильное вложение в будущее сделать.

Да, у меня были долги. Около миллиона был долг. Ну, во время подготовки чуть пришлось поднапрячься. И в конце подготовки, за 2-3 месяца до боя, я вложился не туда, и деньги закончились».

Магомедов дебютировал в UFC с победы над Бруну Сильвой (23-10) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 21 октября 2023 года на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.