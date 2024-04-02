Спарринг-партнер Джона Джонса: «Кого побил Том Аспиналл?»

37-летний тяжеловес Йорган Де Кастро (9-5), который спаррингует с экс-чемпионом UFC в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1), уверен, что Джонс не должен драться с временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (14-3).

«Том Аспиналл — молодой, большой парень, он хорошо подготовлен. Он мне нравится, но кого он победил? Мы должны отдать должное Джону Джонсу, — сказал Де Кастро в интервью MMA News. — Джон хочет драться со Стипе [Миочичем] или Нганну из-за громкого имени. Возможно, это будет его последний бой.

Стипе — один из лучших, кто когда-либо выступал в тяжелом весе, Нганну — самый пугающий из ныне живущих людей. Джон лично сказал мне, что с удовольствием сразился бы с Франсисом. Мысль об этом бое заставляет его вскакивать с кровати. Я также знаю, что он уважает Тома Аспиналла. Но Том Аспиналл молод. Джон сейчас сам выбирает, что ему делать. Я не думаю, что ему стоит драться с Томом Аспиналлом… Если он побьет Тома, что скажут люди? Кого он победил?»

Джонс отказывается драться с Аспиналлом, пока не подерется с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4).