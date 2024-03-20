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20 марта, 03:19

Давлатмуродов: «Планирую завоевать титул в LFA, заработать медийности и уже идти в UFC»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Шараф Давлатмуродов рассказал, как попытается пробиться в UFC через выступления в американской лиге LFA.

«Мне дали еще один шанс зацепиться. У меня есть полтора-два года в силу возраста и желания. Меня подписали в LFA, дочернюю компанию UFC, на три боя. Пока проведу три поединка, через пару боев можно будет подраться за титул. Сейчас там чемпион Азамат Бекоев, с которым мы друг друга знаем, но к тому времени он уйдет, и я закреплюсь в Америке и спокойно подерусь за титул. Планирую завоевать его, заработать медийности и уже идти в UFC. По деньгам мне создали примерно такие же условия, какие были в Bellator, так что я ничего не потерял в этом плане.

Шанс попасть в UFC? Это последняя уходящая маршрутка, в которую можно запрыгнуть. Если не получится, я приложил все усилия, но не все зависит от нас, тем более в такое сложное время», — цитирует MMA.Metaratings.ru Давлатмуродова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/davlatmurodov-vyigrayu-tri-poedinka-v-lfa-i-poprobuyu-popast-v-ufc-345121/
Шараф Давлатмуродов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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