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Сегодня, 10:36

Шевченко: «Здорово, что новое поколение сможет не только увидеть, но и прочувствовать Федора»

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась впечатлениями от включения в игру UFC 5 Федора Емельяненко.

«Я считаю, что это здорово и очень классно, когда новое современное поколение может не просто смотреть видео бойцов с таким мировым именем, но и играть ими, чувствовать их. И хотя Федор уже не выступает активно как боец, его имя живет до сих пор и несет эту славу молодому поколению, которое может не только знать о нем и его заслугах, но и почувствовать, пусть даже в игре», — приводит слова Шевченко MMA.Metaratings.ru.

Возможность поиграть за Емельяненко будет только у обладателей Deluxe-издания файтинга. Релиз игры запланирован на 27 октября для PlayStation 5 и Xbox Series.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shevchenko-zdorovo-chto-novoe-pokolenie-smozhet-ne-tolko-uvidet-no-i-prochuvstvovat-fedora-282491/
Валентина Шевченко
Федор Емельяненко
UFC
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