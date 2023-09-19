Сирил Ган отказался драться с Павловичем и Аспиналлом: «Я не хочу рисковать»

Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган (12-2) заявил, что не будет драться с другими претендентами на титул.

«Я знаю, что многие говорят о Томе Аспиналле, но мне нет смысла с ним драться, — сказал Ган в интервью MMA Fighting. — Теперь я просто хочу взять пояс. Я — претендент номер один, он — номер четыре. В этом нет никакого смысла. Я не хочу рисковать, я хочу рискнуть ради большого куша, понимаете? Наверняка в будущем я подерусь с Томом Аспиноллом. Но сейчас я хочу только бой за пояс».

Ган победил Сергея Спивака (16-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 2 сентября на UFC Fight Night 226 в Париже, Франция.