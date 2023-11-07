Стрикленд отреагировал на анонс его боя с дю Плесси в Канаде: «Вы издеваетесь?!»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) расстроен, что его бой с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси (20-2) состоится в Канаде.

«Почему Канада?! Жорж Сен-Пьер, ты это устроил?! Там нет ни оружия, ни свободы слова... UFC, ты издеваешься надо мной?!» — написал Стрикленд в соцсети X, а затем добавил в другой соцсети: «Ну что ж, Канада, пора принести вам всем немного свободы. Я не хотел сражаться ни в январе, ни в Канаде, но меня попросили помочь паре дам сделать их работу... а ведь они называют меня сексистом...»

Стрикленд проведет первую защиту титула в бою против дю Плесси 20 января 2024-го на UFC 297 в Торонто, Канада.