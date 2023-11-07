Тактаров о первом месте Махачева в рейтинге UFC: «А на что это влияет, кроме разговоров прыщавых мальчиков в интернете?»

Российский боец Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» выход Ислама Махачева на первое место в рейтинге UFC вне весовых категорий.

Чемпион организации в легком весе опередил обладателя титула UFC в тяжелом весе — американца Джона Джонса, который теперь занимает второе место. Замыкает тройку австралиец Алекс Волкановски.

«Первое место Махачева в рейтинге UFC вне весовых категорий? А на что это влияет, кроме разговоров прыщавых мальчиков в интернете? Я лично жду от Мачахева еще два пояса в других категориях. Он на это способен, займет это максимум пять лет», — сказал Тактаров «СЭ».

21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ Махачев победил Алекса Волкановски в реванше нокаутом в первом раунде.