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Сегодня, 11:04

Топурия не будет драться с Холлоуэем, если на кону не будет стоять титул BMF

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) отметил, что даст реванш Александру Волкановски (26-4), если Макс Холлоуэй (25-7) не поставит на кон титул BMF.

«Без пояса BMF я вообще не хочу [драться с Холлоуэем]. Если нет, то я буду драться с Волконовски, который заслуживает реванша больше, чем он. Он говорит: «Сейчас у меня много вариантов», но у него нет никаких вариантов. Я сейчас чемпион, я выбираю дату, я выбираю место. Когда бы я ни захотел, он должен быть готов», — сказал Топурия в эфире The MMA Hour.

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Илия Топурия
Расмус Хойлунд
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