Мовсар Евлоев: «Пока Топурия в мировом турне, я могу побеждать других претендентов»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) упрекнул чемпиона в полулегком весе Илию Топурию (15-0) в том, что тот не защищает свой титул.

«В то время, пока чемпион отправляется в мировое турне, чтобы показать всем свой пояс, а не защищать его, я могу драться два раза и побеждать двух других претендентов на титул», — написал Евлоев в соцсети X.

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.