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Сегодня, 19:17

Тренер Оливейры сообщил, что Чарльз хотел бы устроить поединок с Макгрегором

Виктория Кравченко
Чарльз Оливейра.
Фото Getty Images
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Тренер легковеса UFC Чарльза Оливейры Диего Лима рассказал о перспективах бразильского бойца после следующего поединка. Он заявил о желании подраться с ирландцем Конором Макгрегором.

«С профессиональной точки зрения, бой с ним Макгрегором был бы невероятным. Если бы у нас была возможность сразиться с ним в полусреднем весе после этого боя, мы бы сразились», — цитирует Лиму MMA Fighting.

Ранее Оливейра рассказал, что согласился на бой с ним, а также отметил, что ждет не дождется реванша с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США

Конор Макгрегор
Чарльз Оливейра
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