UFC 296: Эдвардс победил Ковингтона и другие результаты турнира

Сегодня, 09:21
В Лас-Вегасе, США, завершился последний номерной турнир в 2023 году, в главном бою которого чемпион полусреднего дивизиона Леон Эдвардс (22-3) победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Приводим результаты всех боев турнира.
Основные бои:
Полусредний вес (бой за титул): Леон Эдвардс (Великобритания) победил Колби Ковингтона (США) — Единогласное решением судей (49-46, 49-46, 49-46).
Наилегчайший вес (бой за титул): Александр Пантожа (Бразилия) победил Брэндона Ройвала (США) — Единогласное решением судей (50-45, 50-45, 49-46).
Полусредний вес: Шавкат Рахмонов (Казахстан) победил Стивена Томпсона (США) — Сабмишн, 2-й раунд.
Легкий вес: Пэдди Пимблетт (Великобритания) победил Тони Фергюсона (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).
Полулегкий вес: Джош Эмметт (США) победил Брайса Митчелла (США) — KO, 1-й раунд.
Предварительные бои:
Полутяжелый вес: Алонзо Менифилд (США) победил Дастина Якоби (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Легчайший вес: Ирене Альдана (Мексика) победила Карол Роса (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Легчайший вес: Коди Гарбрандт (США) победил Брайана Келлехера (США) — KO, 1-й раунд.
Наилегчайший вес: Ариана Липски (Бразилия) победила Кейси О'Нил (Шотландия) — Сабмишн, 2-й раунд.
Ранние предварительные бои:
Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков (Россия) победил Коди Дардена (США) — Сабмишн, 2-й раунд.
Полулегкий вес: Андре Фили (Бразилия) победил Лукаса Алмейду (Бразилия) — TKO, 1-й раунд.
Тяжелый вес: Шамиль Газиев (Россия) победил Мартина Будая (Словакия) —TKO, 2-й раунд.