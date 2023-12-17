UFC 296: Эдвардс победил Ковингтона и другие результаты турнира

В Лас-Вегасе, США, завершился последний номерной турнир в 2023 году, в главном бою которого чемпион полусреднего дивизиона Леон Эдвардс (22-3) победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полусредний вес (бой за титул): Леон Эдвардс (Великобритания) победил Колби Ковингтона (США) — Единогласное решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

Наилегчайший вес (бой за титул): Александр Пантожа (Бразилия) победил Брэндона Ройвала (США) — Единогласное решением судей (50-45, 50-45, 49-46).

Полусредний вес: Шавкат Рахмонов (Казахстан) победил Стивена Томпсона (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легкий вес: Пэдди Пимблетт (Великобритания) победил Тони Фергюсона (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полулегкий вес: Джош Эмметт (США) победил Брайса Митчелла (США) — KO, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Полутяжелый вес: Алонзо Менифилд (США) победил Дастина Якоби (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Ирене Альдана (Мексика) победила Карол Роса (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легчайший вес: Коди Гарбрандт (США) победил Брайана Келлехера (США) — KO, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Ариана Липски (Бразилия) победила Кейси О'Нил (Шотландия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Ранние предварительные бои:

Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков (Россия) победил Коди Дардена (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Андре Фили (Бразилия) победил Лукаса Алмейду (Бразилия) — TKO, 1-й раунд.

Тяжелый вес: Шамиль Газиев (Россия) победил Мартина Будая (Словакия) —TKO, 2-й раунд.