UFC 301: основной кард боев турнира

Турнир UFC 301 пройдет в ночь на 5 мая 2024 года в городе Рио-де-Жанейро, Бразилия. Бои состоятся в спортивном комплексе Jeunesse Arena.

Вечер ММА возглавит бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион этой весовой категории бразилец Алешандре Пантожа и претендент австралиец Стив Эрцег. В соглавном событии бывший чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо проведет поединок против Джоната Мартинеса.

Основной кард:

Александр Пантожа — Стив Эрцег;

Джонатан Мартинес — Жозе Альдо;

Энтони Смит — Витор Петрино;

Мишель Перейра — Игорь Потеря;

Пол Крейг — Кайо Борральо.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 301 Прямой эфир вечера ММА пройдет на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Турнир стартует в 03.00 с прелимов, трансляция боев основного карда пройдет на федеральном канале «Матч ТВ» начнется в 05.00 мск.

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