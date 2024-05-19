Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:56

UFC Fight Night 241: Мерфи победил Барбозу и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

В UFC Apex в Парадайсе, США, завершился турнир UFC Fight Night 241, в главном бою которого Лерон Мерфи (14-0) победил Эдсона Барбозу (24-12) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 50-45). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Полулегкий вес: Лерон Мерфи (Англия) победил Эдсона Барбозу (Бразилия) — Единогласное решение судей (49-46, 50-45, 50-45).

Полусредний вес: Каос Уильямс (США) победил Карлстон Харриса (Гайана) — KO, 1-й раунд.

Полусредний вес: Темба Горимбо (Зимбабве) победил Рамиза Брахимаджа (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Легчайший вес: Адриан Янес (США) победил Винисиуса Сальвадора (Бразилия) — TKO, 1-й раунд.

Минимальный вес: Анжела Хилл (США) победила Луану Пиньейру (Бразилия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Предварительные бои:

Легкий вес: Том Нолан (Австралия) победил Виктора Мартинеса (США) — TKO, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Омар Си (Франция) победил Туко Токкоса (Англия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легчайший вес: Мелисса Гатто (Бразилия) победила Тамирес Видаль (Бразилия) — TKO, 3-й раунд.

Средний вес: Абусупьян Магомедов (Россия) победил Уорли Алвеса (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-26, 30-26, 30-26).

Минимальный вес: Ариан Карнелосси (Бразилия) победила Пьеру Родригес (Венесуэла) — Дисквалификация (удар головой), 2-й раунд.

Легчайший вес: Алатенг Хейли (Китай) победила Клейдсон Родригес (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 29-28).

Минимальный вес: Ванесса Демопулос (США) победила Эмили Дюкот (Бразилия) — Раздельное решение судей (28-29, 29-28, 29-28).

Лерон Мерфи
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Рейнджерс» Панарина и Шестеркина вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на победителя боя Фьюри — Усик
Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
CENTCOM сообщило об атаке хуситов на шедший в КНР танкер
Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мерфи победил Барбозу в главном бою UFC Vegas 92