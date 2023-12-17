«Не жалею о шутке над убитым отцом Леона. Он был преступником». Эдвардс и Ковингтон после боя

Послематчевая пресс-конференция.

Леон Эдвардс (22-3-1) победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением на UFC 296 и провел вторую защиту титула в полусреднем весе.

Колби никак не помог аморальный треш-ток перед боем, его оппонент вышел на поединок максимально собранным и ни разу за 25 минут не поддался эмоциям. Ко всем успехам в стойке Эдвардс добавил перевес и в борьбе — он дважды перевел базового борца Ковингтона и несколько раз был близок к тому, чтобы наглухо закрыть удушающий.

Фото USA Today Sports

Американец тем не менее поражение не признал, сразу после боя он заявил, что выиграл три раунда, и назвал поединок самым легким в карьере. Он также отказался сожалеть о шутке над убитым отцом Леона и вызвал на бой Стивена Томпсона. Самое интересное из сказанного на послематчевой конференции мы собрали в нашу подборку.

«Я оказался не готов к его работе в правше, но все равно считаю, что выиграл бой»

Первым в конференц-зале появился Колби Ковингтон. Он признал тактические ошибки по ходу боя, но не поражение.

«Он часто переключался в правшу, это путало меня, я не хотел вставать под его сильную сторону, он же левша. Мне казалось, он готовит колено или кик. Я оказался не готов к его работе из правши. Я хотел схватить его за правую ногу и перевести, но он выставлял вперед левую, и я путался. Поэтому я так и не нащупал свой тайминг, не спустил крючок. Но в любом случае я считаю, что выиграл три последних раунда».

«Я не буду гонять в легкий вес, это читерство»

После трех проигранных титульников в полусреднем весе казалось, что Колби мог бы рассмотреть переход в категорию ниже, но он решительно отмел такую перспективу.

«Я не хочу быть весовым булли, хочу быть новым поколением бойцом, человеком, который дерется в своем весе. Гонять большой вес — это читерство, я не хочу быть читером, я никогда не обманывал, никогда не принимал стероиды, никогда не нарушал правила в клетке. Я делаю все по правилам. Я хочу драться только в моем классе, в 170 фунтах. Ди Си выиграл пояс в 41 год, нет никаких причин, почему я не могу сделать то же самое. Я никуда не собираюсь уходить в ближайшее время, как бы вы меня ни ненавидели.

Я не чувствую, что я подвел моих фанатов, я сделал шоу — в клетке и за ее пределами. Люди заплатили свои деньги, они пашут на работе, зарабатывают трудовые доллары и хотят, чтобы их отвлекли от реальности, и я сделал это. Я не играю в образ, я просто говорю, что я хочу и когда хочу. Так поступают боссы".

Фото USA Today Sports

«Хочу драться со Стивеном Томпсоном, он часто открывает рот на меня»

Следующим соперником для себя Колби видит в лице Стивена Томпсона. Каким-то образом ему удалось разглядеть в самом миролюбивом бойце ростера агрессию по отношению к себе.

«Я хочу драться со Стивеном Томпсоном. Мы много лет в топах и так и не подрались. Он постоянно открывает рот на меня, говорил перед этим боем, что мне сломают челюсть и так далее. Я хочу подраться с ним, у меня на него зуб. Шавкат? У Вандербоя громче имя, это лучше для бизнеса UFC, я человек компании, я дрался с первым номером PFP, сегодня дрался с четвертым номером PFP и даже не почувствовал, что это тяжелый бой».

Назвал Шавката Рахмонова Ширатом

Под конец конференции у Колби спросили, кто располагает лучшими шансами против Леона Эдвардса — Белял Мухаммад или Шавкат Рахмонов. Вот что он ответил.

«Пожалуй, у Ширата [больше шансов]. Мы уже видели бой Бейли-расиста [с Леоном], кто хочет, чтобы расист дрался в мейн-ивенте? Они уже делали такой бой, и никто его не смотрел. Хотя это был ковид, когда людям нечего было смотреть. Поэтому пусть дерется Шират, посмотрим, оправдается ли его хайп».

«Почему я должен жалеть о шутке про убитого отца Эдвардса? Его отец был преступником»

Главным рычагом раскрутки боя стала грязная шутка Колби на предматчевой конференции, когда он пообещал устроить сопернику седьмой круг ада — круг, в котором находится сейчас его убитый отец.

После боя у Ковингтона спросили, жалеет ли он об этих словах.

«Вообще нет. Почему я должен сочувствовать смерти человека, который занимался торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации? Который испортил жизнь многим людям, разрушил их жизнь? Правда всегда режет больнее всего. Я вообще не жалею, давайте лучше поговорим о людях, которым его отец испортил жизнь, принес страдания. Я вообще не жалею, о чем сказал. Почему я должен жалеть о словах в адрес преступника?»

Фото Global Look Press

«Колби дрался как трус. Пять боев он делает одно и то же, вместо отмазок ему стоило поработать над техникой»

Последним на конференции к журналистам вышел чемпион Леон Эдвардс. Он высмеял бойцовскую манеру Колби Ковингтона и отказал в бое Белялу Мухаммаду.

«Я ждал, что он пойдет вперед, как обычно, но думаю, все это давление сказалось на нем. Мой контроль дистанции, смена стоек сбили его с толку, он не смог драться. Он хотел, чтобы я дрался эмоционально, размашисто, и тогда бы у него была возможность проводить тейкдауны.

Я вообще не удивился, что оказался настолько сильнее его физически. Я предупреждал — когда он почувствует мою физику в клетке, он поймет разницу. Усман почувствовал ее тоже. Люди смотрят на мою тонкую талию и думают, что я не сильный, но когда я вцепляюсь в тебя, ты понимаешь, что я силен. Я переборол его во всех сценариях. Я был близок, чтобы задушить его и треугольником, и с рук.

Помню, он прошел мне в ноги, какой-то беспонтовый проход в одну ногу, я подумал: «И это все? Я ожидал кардио-хаос-машину». (Смеется.) Я бил ему типы в живот и миксовал их с ложным коленом, он всегда проходит в правую сторону, поэтому тренер говорил мне: «Бей тип и финти». Плюс я постоянно менял стойки и сбивал его с ритма. Он бил весь бой одно и то же — медленный хук, медленный апперкот. (Смеется.) Пять боев подряд он делает одно и то же. Вместо отмазок лучше бы он поработал над техникой. Он дрался только со стариками, прошедшими пик, и он сам прошел пик. Я боец другой эры.

Он сегодня дрался как трус. Он трус, всегда был трусом. Словами про моего убитого отца он повернул против себя медиа, фанатов. Даже проиграв бой, он ищет отговорки, говорит, что выиграл. Усман нокаутировал его, сломал челюсть, и он все равно искал отмазки. Он всегда ищет причину не в себе.

Я не считаю, что Белял должен быть следующим. Определенно есть другие варианты для меня. Я выиграл 10 боев подряд и не дрался за титул, чем он лучше, почему ему должны идти привилегии? Колби уже нарушил очередь, так что посмотрим, кто дальше. Это эра Рокки, я буду править, кто дальше — неважно. Я бы хотел подраться в Англии, тем более Том стал чемпионом, здорово было бы сделать кард в Манчестере или на любом крупном стадионе".