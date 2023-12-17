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Сегодня, 09:45

Эдвардс победил Ковингтона и защитил пояс. Американец проиграл без шансов, но был недоволен судьями

Отдел единоборств «СЭ»
Леон Эдвардс.
Фото USA Today Sports
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После боя все ждали выхода Махачева, но Ислам в клетке не появился.

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 296, в главном событии которого прошел поединок британца Леона Эдвардса и американца Колби Ковингтона за чемпионский пояс в полусреднем дивизионе.

Эдвардс завоевал титул в поединке против Камару Усмана летом 2022 года — тогда боец из Англии победил благодаря нокауту в пятом раунде. В марте 2023-го состоялся реванш, в котором Эдвардс победил уже решением судей. Перед поединком с Ковингтоном чемпион не проигрывал 12 поединков: в 11 он победил, а один был признан несостоявшимся.

Ковингтон — один из самых незаслуженных претендентов на пояс в истории UFC. Колби получил титульник спустя год и девять месяцев после победы над Хорхе Масвидалем, который уже завершил карьеру. В последних четырех боях Ковингтон выиграл два раза. Помимо Масвидаля он одолел Тайрона Вудли, который также уже не выступает.

С первых секунд Эдвардс начал работать первым номером, шел вперед, прессинговал Ковингтона. Американец действовал пассивно, изредка отмечаясь лоу-киками, Леон тоже бил нечасто, но выбрасывал нестандартные и опасные удары. В середине отрезка у Эдвардса хорошо зашел левый сбоку. Он пришелся точно в голову Колби, но не потряс американца, который лишь ухмыльнулся. За полторы минуты до перерыва Ковингтон впервые попробовал пройти в ноги, но вышел полный провал — британец без проблем защитился.

Оба бойца действовали слишком пассивно. Они держали дистанцию, совсем не рисковали, выбрасывали минимум ударов. Весь второй раунд Эдвардс провел в центре клетки, выискивая подходящий момент, который никак не наступал. У британца была пара удачных эпизодов, например неплохой хай-кик в голову. В течение остального времени трибуны недовольно гудели.

Эдвардс и&nbsp;Ковингтон. Эдвардс победил Ковингтона, Рахмонов задушил Томпсона: онлайн-трансляция турнира UFC 296

В третьем раунде тенденция унылого боя продолжилась. Эдвардс никуда не торопился, потому что все равно забирал раунды. Ковингтон же предпринял удачную попытку прохода в ноги, после которой оказался сверху, но Эдвардс быстро встал, после чего сам перевел Ковингтона. В итоге бойцы вернулись в исходные позиции и продолжили усыплять зрителей редкими обменами.

Ковингтон пробовал перевести бой в партер и в четвертом раунде, но было очевидно, что для победы ему необходим только финиш. Эдвардс это понимал, а потому аккуратно перестреливал американца в стойке и не позволял уронить себя на канвас. В конце раунда американцу все же удалось это сделать и даже зайти за спину Леону, но долго контролировать чемпиона Колби не смог.

В пятом раунде Ковингтону снова удалось перевести Эдвардса, но в итоге именно Леон едва не финишировал американца, сначала попробовав задушить его треугольником, а затем выйдя на армбар. Оба приема завершить не удалось, и остаток боя, минимум две минуты, Ковингтон провел в контроле. Правда, этого могло не хватить даже для того, чтобы судьи отдали ему пятый раунд.

После сирены об окончании поединка Ковингтон надевал на талию воображаемый пояс и всячески делал вид, что доволен боем. Судьи же с ним не согласились, все отдали 49:46 в пользу Эдвардса, а Ковингтон, когда услышал результаты на судейских карточках, возмущенно вскинул руки. После боя многие ждали появления в клетке Ислама Махачева, который был на арене, так как секундировал Тагира Уланбекова. Но этого по какой-то причине не произошло: пока полусредний дивизион обходится без боя двух чемпионов.

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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