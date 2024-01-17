Хамзат Чимаев ленится принимать витамины, которые ему дает UFC. «Если Аллах захочет, ты и без добавок победишь»

Диета чемпиона.

Суперзвезда UFC Хамзат Чимаев побывал на You Т ube-канале Smile 2 Jannah и впервые подробно рассказал о своей диете.

Рыба, курица, суши, авокадо, никаких бургеров и отказ от витаминов и добавок, которыми его снабжает UFC.

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— Расскажи мне о своей диете, чем питается Хамзат на завтрак, обед и ужин.

— Сейчас у меня нет боя, на завтрак я ем яйца, хлеб, авокадо. На обед могу поесть курицу или рыбу, иногда говядину, суши, иногда пасту. Салат не особо ем. На ужин ем обычно рыбу. Я стараюсь вечером не есть много, больше ем в обед. Если ешь вечером, наутро ты вялый какой-то, замедленны й .

— Ты пьешь протеиновые коктейли?

— Нет. За три месяца до боя я пью только воду. UFC присылает мне кучу всяких добавок, 10 разных банок всего. Их нужно принимать в разное время, много мороки. Витамин D, омега-3 и так далее. Мне лень все это принимать (смеется). Пару дней принимаю, потом мне лень, устаю от этого и бросаю. Просто ем обычную еду и тренируюсь. Я всегда говорю: то, что мне уготовано — будет моим. Если Аллах захочет, я выиграю бой и так, без этого. Поэтому вс е это лежит дома, мои друзья их принимают (смеется).

Комплект витаминов Thorne, который UFC рассылает бойцам. Фото из соцсетей Thorne

— Ты ешь бургеры?

— Нет, не особо. Такая еда, бургеры и прочий фастфуд , делает тебя ленивым, ты не хочешь тренироваться, хочешь сидеть или спать. Хорошая еда дает энергию. Иногда я могу сорваться на день, нельзя же всегда строго держать диету.

— Как ты питаешься, когда у тебя назначен бой?