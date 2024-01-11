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Сегодня, 20:45

«Кормье — двойной идиот UFC! Ромеро не продавал схватку Адаму Сайтиеву!» Интервью с Ахмедом Атавовым

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Дэниел Кормье
Дэниел Кормье.
Фото Global Look Press
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Острая тема.

«Спорт-Экспресс» недавно сделал громадное интервью с единственным в истории вольной борьбы абсолютным чемпионом мира Ахмедом Атавовым.

Больше двух часов мы говорили о самом разном: депортации чеченцев, Сталине, братьях Сайтиевых, Ромеро, Хабибе, Чимаеве, великих Миндиашвили и Дзгоеве. Полное интервью выйдет в ближайшие дни, а пока мы публикуем отрывок на крайне популярную в борцовском мире тему — продавал или нет Йоэль Ромеро финальную схватку Олимпийских игр в Сиднее Адаму Сайтиеву.

***

— Адам — талантище. Что он сделал с Ромеро — это я даже не знаю, как сказать. И сегодня я слышу, что, оказывается, Адаму купили эту схватку... ну это какой-то идиотизм, кто это говорит, кто это думает. Кто в это верит — это еще хуже, чем идиотизм.

— Вот Даниэль Кормье, чемпион UFC, полуфиналист Олимпиады. Это он говорил публично, что Ромеро купили.

— Он в двух весах чемпион UFC. Он в двух весах идиот UFC, если он это сказал вслух! Пусть он теперь обосновывает это остальному миру. Такие глупости вроде к Кормье вообще не подходят, он вроде серьезный парень, о всех боях высказывается. И говорит такую глупость за такое великое зрелище, которое сотворил Адам. Что, не видно было, что ли, что он лучше Ромеро? Что он зацепил его ногой и тот полетел. Ромеро же хотел его через себя кинуть, но как Адлан Вараев покойный сказал: «Он кинул его через — на себя». Мне очень обидно, что мне приходится говорить, что это неправда. Это уже до идиотизма. Настолько сделать великую победу и потом покатать ее в грязи. И кому бы купили? Адам бы в жизни это не позволил, чтобы купленную медаль на его шею повесили. Я знаю, Адам очень прямых и ровных правил человек, он совершенно ненавидит кривые вещи, это не его жизнь.

Йоэль Ромеро. «Вошла полиция, и Ромеро выпрыгнул в узенькое окошко!» Лихая история от легенды советской борьбы

Кормье это говорит! Почему людям нравится ложь, я не могу понять? Когда правда, что он выиграл у него вчистую. Да, кубинцы продавались, они брали. Я знаю, что они брали, с 10 000 долларов у них вроде начиналась торговля за мир, за золотую медаль. Они турку в 97 году отдали в Красноярске в тяжелом весе, схватку продали. 5000 долларов отдали, и, по-моему, 5000 остальные по сей день не отдали.

Есть еще нетурецкие вещи, которые происходили, но это никак не связано с семьей Сайтиевых. Они один балл не покупали, не то что одну схватку (смеется). Ромеро был техничный, мощный, сочный, восточный почти что (смеется), но полетел как колбаса. Значит, Адам был лучше, правда? Не продали, клянусь чем угодно, какими угодно богами. Адам кошкообразный, он как кот может вернуться, куда бы ты его ни кинул. Такие суперчувства у него. Ножницу как можно сделать на ярыгинском турнире борцу? Ножницу он сделал с одной ноги! Там надо было видеть Миндиашвили, как он смеялся от удовольствия.

Ахмед Атавов и Бувайсар Сайтиев
Ахмед Атавов и Бувайсар Сайтиев.
Фото из личного архива Атавова

— Бувайсар выиграл бы у Ромеро?

— Запросто. Бувайсар без слабых мест, абсолютно. Когда он был в форме и без травм — на него одно удовольствие было смотреть. Он мог бы и в 84 все выигрывать. Он Европу когда выиграл в 84, всего 2 балла отдал. Адам перед финалом с Ромеро 79 кг весил, а Ромеро вес гонял еще в 84. Там же видно, что как отец с сыном борются.

Адам Сайтиев
Даниэль Кормье
Йоэль Ромеро
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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