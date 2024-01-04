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Сегодня, 16:00

Боец UFC улетел в самый жуткий нокаут года, но не парится. «Благодаря гонорару я дострою курятник»

Джош Эмметт нокаутировал Брайса Митчелла на UFC 296
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Брайс Митчелл.
Фото Global Look Press
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Фермерский характер.

На последнем турнире UFС в 2023-м случился самый страшный нокаут года.

Брайс Митчелл слишком беспечно начал поединок против тяжело бьющего Джоша Эмметта и налетел на пушечный оверхэнд. Митчелл обвалился на канвас и задергался в конвульсиях. На какой-то момент показалось, что все может закончиться трагедией.

Фото USA Today Sports

К счастью, боец пришел в себя, его быстро доставили в больницу, где он долго не задержался и был отпущен домой. Спустя пару недель Брайс прекрасно себя чувствует и радостно занимается хозяйством на своей ферме.

В интервью ESPN американец рассказал, что считает прошедший бой самым легким в своей жизни, а на гонорар с него он перестроит октагон в курятник и достроит дом.

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— У меня сейчас идет много строек. Я перестраиваю 28-футовый октагон в курятник. Я строю сарай 40 на 70 и строю дом на 1600 футов. Все это строится одновременно. Перед боем я как раз был занят сараем.

— Как вы себя чувствуете после этого нокаута, были ли какие-то последствия?

— Дружище, я обязан был принимать бой. У меня скоро ребенок родится, они мне очень хорошо заплатили, и я очень счастлив. В этом и вся суть — я очень счастлив. Я мог подраться лучше, план был не выбрасывать сразу правые прямые, силовые панчи. Тренеры сразу предупредили: «Не бросай правый прямой, не бросай правый прямой». И я понимал, что нельзя его бросать, но в моменте я не смог устоять и бросил его (смеется). Сразу же начал бой с правого прямого, сейчас уже и не помню, что было потом. Может быть, я прочитал, что он будет джеб бросать... жадность сгубила. Но, повторюсь, брат, суть в том, что я счастлив. Мне заплатили столько, сколько мне нужно, чтобы достроить сарай, курятник и дом. У меня будет очень, очень хороший кэмп к следующему бою, я проведу возмездие.

Брайс Митчелл (слева) и Джош Эмметт.
Фото USA Today Sports

Я помню начало боя и то, как пришел в себя в скорой. Но потом я пересматривал бой и видел, что после нокаута со мной говорили, я пожимал руки... меня нужно было сразу же оттуда везти в больницу, это нужно взять за правило. Как только я встал, берите меня под руки и грузите в скорую, не надо никаких разговоров. Везите так быстро, как это возможно.

Конвульсии после нокаута? Я вообще не парюсь по этому поводу, я всегда пинаюсь во сне, спросите мою жену. Худшее, что случилось после боя — это реакция близких. Все, кого я знаю, плакали, думали, что я умер (смеется). Но для меня это был самый легкий бой в жизни, я просто проснулся в скорой и ничего не помнил. Никакой боли.

Да, этот нокаут всегда останется в истории, но знаете, что? Сейчас на свет появится Такер Митчелл, и у него будет крыша над головой, за которую все уплачено, будет его возить машина, за которую уплачено, будет еда, за которую уплачено. У Такера Митчелла будет жизнь, которой не было у Брайса Митчелла.

Брайс Митчелл
Джош Эмметт
UFC
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