Фомичев рассказал, что в последний раз дрался за пределами ринга в школе

Действующий чемпион TOP DOG в полутяжелом весе Олег Фомичев рассказал, когда последний раз дрался за пределами ринга.

«Если не считать выступления в ринге, то последний раз я дрался еще в школе. Всегда был неконфликтным человеком, а в различного рода фанатские объединения меня никогда не тянуло. Когда шел в кулачку, думал: «У меня же нет никакого опыта в этом. Вдруг не получится». Но годы занятий боксом всё же сыграли свою роль», — приводит слова Фомичева RT.

Фомичев следующий поединок проведет против Ислама «Джанго» Жангоразова на турнире TOP DOG 23, который пройдет 22 сентября в игорной зоне «Красная Поляна» на площадке RED AREN. Их бой станет главным событием вечера. Поединок не носит статус титульного поединка.