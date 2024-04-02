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2 апреля, 18:25

Следующий бой Минакова может пройти в RCC

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Менеджер Виталий Тарасов, представляющий Виталия Минакова, рассказал об интересе к своем клиенту со стороны RCC.

«На неделе мы проведем встречу с Виталием и будем разговаривать о будущем. У нас в замороженном состоянии находится диалог с RCC. Эти переговоры, возможно, стоит возобновить», — приводит слова Тарасова MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 39-летний Минаков провел 25 боев и одержал 23 победы. Последний поединок россиянина состоялся 23 октября 2021 года. Тогда он проиграл Саиду Соуме из Суринама.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Виталий Минаков
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