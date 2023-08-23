Минеев — о следующем сопернике: «Нестандартный, пластичный, как и многие бразильцы»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев высказался о своем предстоящем оппоненте бразильце Рафаэле Карвальо.

«Мой соперник именитый, левша, такой нестандартный, пластичный, как и многие бразильцы, — сказал Минеев «СЭ». — Под левшу готовиться сложнее, тем более у меня был долгий перерыв. Все связки, наработки по большей части же под правшу, но предпоследний раз я готовился под левшу, под Исмаилова, поэтому в целом приемлемо».

Бой Минеев — Карвальо состоится 15 сентября в Элисте и пройдет по правилам кикбоксинга. После поединка Минеев вернется в зону СВО.