Чемпион мира по самбо Осипенко примет участие в чемпионате России в Перми

В пресс-службе Всероссийской федерации самбо (ВФС) рассказали, что девятикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко выступит на чемпионате России. Турнир пройдет в Перми с 28 февраля по 2 марта.

«Осипенко примет участие в чемпионате России. Также его участниками станут двукратный чемпион мира по боевому самбо Денис Гольцов, четырехкратные чемпионы мира Мария Молчанова, Сергей Рябов, Никита Клецков, Шейх-Мансур Хабибулаев, трехкратный чемпион мира Уали Куржев, чемпионка мира Анжела Гаспарян и многие другие», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Соревнования станут основным этапом отбора команд на чемпионаты мира и Европы.