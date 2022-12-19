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Сегодня, 18:17

Президент Международной федерации самбо надеется, что учреждение Дня самбо в России станет примером для других стран

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассчитывает на то, что учрежденный в России День самбо станет примером для других стран.

19 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в стране День самбо, который будет ежегодно отмечаться 16 ноября.

«Это отличная новость для всего самбистского сообщества, для всех нас. Безусловно, учреждение Дня самбо будет способствовать развитию и популяризации нашего вида спорта в России.

Со своей стороны, я надеюсь на то, что данный опыт станет «первой ласточкой» и примером для других стран, которые также внесут День самбо в свои национальные календари, ведь самбо — это олимпийский вид спорта, который имеет миллионы поклонников во всем мире», — заявил Шестаков ТАСС.

Как отмечается в опубликованном в понедельник документе, это сделано «в целях популяризации и развития» этого вида спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/16633377
самбо
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Владимир Путин подписал указ об установлении Дня самбо в России 16 ноября