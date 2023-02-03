Тренер тхэквондиста Храмцова считает, что спортсмен сохраняет шансы выступить на Олимпиаде

Тренер тхэквондиста Максима Храмцова Александр Лашпанов считает, что спортсмен сохраняет шансы на участие в Играх 2024 года в Париже, несмотря на пропуск международных турниров.

«Ранее Максим был первый в международном рейтинге тхэквондистов, но из-за недопуска россиян на международные соревнования он выпал из него. Теперь ему, возможно, потребуется проходить через отборочный турнир, чтобы получить лицензию на Игры. Но тут мы ждем решения МОК об условиях допуска наших спортсменов, которые могли попасть автоматом в Париж. Если в ближайшее время этот вопрос решится, примерно в течение трех ближайших месяцев, то мы успеем поехать на тот или иной отборочный турнир и попытаться завоевать олимпийскую лицензию. В целом шансы у Храмцова пройти отборочный турнир и попасть в Париж однозначно есть. Он остается одним из сильнейших тхэквондистов мира, а далее нужно будет смотреть, кто из топовых спортсменов отберется или автоматом попадет, а кто станет участниками турнира и соперниками Максима», — приводит слова Лашпанова ТАСС.

Он также рассказал, что сейчас спортсмен находится в режиме подготовки к возможной поездке на Олимпийские игры в Париже. По его словам, им не хватает международных стартов, потому что не виден уровень подготовки основных лидеров.

24-летний Храмцов является олимпийским чемпионом Игр в Токио. Также он является первым в истории российским тхэквондистом, выигравшим олимпийское золото. Храмцов выигрывал чемпионат мира (2017) и чемпионат Европы (2018, 2021).