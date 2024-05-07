Мамиашвили отреагировал на инцидент с избиением школьника тренером по борьбе из Дагестана

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал инцидент с избиением ребенка тренером из Дагестана на соревнованиях по борьбе в Оренбурге.

«Соответствующие структуры уже занимаются произошедшим. Вопрос в другом — как такие существа попадают в спорт? Шокирует и то, что ни один не остановился, не прекратил эти жуткие вещи — это в голове не укладывается, — сказал Мамиашвили. — Мы на связи с министром спорта Дагестана Сажидом Сажидовым, с президентом Федерации спортивной борьбы Дагестана Омаром Муртузалиевым — все меры, которые зависят от нас, будут приняты», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Во время Всероссийских соревнований тренер из Дагестана Алаудин Атаев избил своего воспитанника после поражения. Потерпевшему еще нет 18 лет.