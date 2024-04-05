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Сегодня, 19:52

Два российских борца завоевали лицензии для участия в Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Российские борцы греко-римского стиля Милад Алирзаев и Сергей Семенов стали финалистами турнира в Баку и завоевали для сборной России лицензии для участия в Олимпиаде в Париже.

Алирзаев в полуфинальной схватке в весовой категории до 87 кг одолел представителя Белоруссии Кирилла Маскевича. Семенов в весовой категории до 130 кг победил Беку Канделаки из Азербайджана.

По итогам турнира в Баку олимпийские лицензии могут получить еще восемь российских борцов.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят в Париже только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, они не допущены к участию в параде спортсменов на церемонии открытия.

Олимпиада
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