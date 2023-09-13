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Сегодня, 14:30

Садулаев выступит на ЧМ по борьбе! Но без гимна и флага

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев.
Фото Global Look Press
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Сборная России едет в Белград в боевом составе.

С 16 по 24 сентября на «Штарк Арене» в Белграде, Сербия, пройдет чемпионат мира по борьбе. В программу чемпионата включены соревнования по вольной, греко-римской и женской вольной борьбе. В каждом виде будут разыграны медали в десяти весовых категориях. В столицу Сербии чемпионат мира был перенесен — ранее его планировали провести в Красноярске.

Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в соревнованиях под нейтральным флагом. Сборные этих стран представят на турнире команду независимых нейтральных атлетов (AIN). Флаги России и Белоруссии на турнире запрещены, как и какие-либо другие упоминания стран. Кроме того, в случае вручения медалей этим спортсменам не будут звучать государственные гимны. Известно, что в общей сложности 235 борцов всех стилей и категорий из России и Белоруссии проходили тщательную проверку анкетных данных и социальных сетей. Из них 26 человек не прошли проверку.

Стали известны имена борцов, которые в составе команды AIN выступят на предстоящем чемпионате мира. В состав вошли три олимпийских чемпиона: Завур Угуев (до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Летом этого года сообщалось, что Садулаев пропустил чемпионат России по вольной борьбе из-за восстановления после операции.

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев.
Фото Global Look Press

Также на ЧМ поедут Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Шамиль Мамедов (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Арслан Багаев (до 86 кг), Магомед Курбанов / Владислав Валиев (до 92 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг). Таким образом, наши борцы-вольники будут представлены во всех весовых категориях.

Составы сборной России по греко-римской и женской борьбе пока не объявлены, но известно, что в Белграде будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры 2024 года. По пять лучших борцов в шести олимпийских весах (до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг) получат право выступить в Париже. Таким образом, суммарно на ЧМ разыграют 90 квот — по 30 от вольной, греко-римской и женской борьбы.

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Сборная Украины также примет участие в чемпионате мира, но президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили полагает, что российских и украинских борцов не станут разводить по сетке соревнований.

«Я убежден, что такое исключено, в том числе и со стороны наших украинских братьев, — сказал Мамиашвили ТАСС. — У нас давняя традиция отношений, и такие вещи унижают личностей, которые это тиражируют. Никто ничего учитывать и никого разводить по сетке не будет. Я считаю, это неправильно — все должно быть по правилам и соответствовать уставу и техническому регламенту соревнований. Никаких предложений и попыток не поступало — мне было бы это известно, так как я член технической комиссии международной федерации».

В августе на юниорском чемпионате мира по борьбе в столице Иордании Аммане спортсмены с Украины не стали пожимать руки россиянам и белорусам. Ранее комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призывал международные федерации отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где соревнуются украинцы, россияне и белорусы.

Сборная России по борьбе
Абдулрашид Садулаев
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