Крамаренко лидирует по итогам четырех упражнении в квалификации «Небесной Грации»

Сегодня, 17:50
Россиянка Лала Крамаренко выиграла упражнение с булавами в квалификации на международном турнире «Небесная Грация». Второе место досталось Анастасии Гузенковой, третье — Владиславе Шароновой.
По итогам четырех видов Крамаренко на первом месте, белоруска Анастасия Салос — на втором, Гузенкова — на третьем.
Оценки в упражнении с булавами
1. Лала Крамаренко (Россия) — 42,8
2. Анастасия Гузенкова (Россия) — 37,8
3. Владислава Шаронова (Россия) — 36,5
4. Анастасия Салос (Беларусь) — 36,25
5. Наталья Усова (Узбекистан) — 36,2
6. Мария Победушкина (Россия) — 34,95
7. Милана Парфилова (Казахстан) — 32,95
8. Мария Борисова (Россия) — 32,9
9. Сильва Саргсян (Армения) — 32,5
10. Марина Мальпика (Мексика) — 35,1
11. Ми Венксиню (Китай) — 31,25
12. София Бернат (Венгрия) — 30,8
13. Мануэлла Галлего Хенао (Колумбия) — 30,05
14. Виктория Пивоварова (Словакия) — 29,25
15. Даниэлла Гонзалес (Гватемала) — 26,5
16. Гретель Аделаида Мендоза Рамирез (Куба) — 26,35
17. Альбина Козубаева (Кыргызская Республика) — 24,6
18. Лайф Адлакха (Индия) — 24,25
Положение после четырех видов на турнире «Небесная Грация»
1. Лала Крамаренко (Россия) — 166,1
2. Анастасия Салос (Беларусь) — 152,05
3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 147,35
4. Владислава Шаронова (Россия) — 140,55
5. Мария Победушкина (Россия) — 139,5
6. Наталья Усова (Узбекистан) — 139,45
7. Мария Борисова (Россия) — 138,4
8. Милана Парфилова (Казахстан) — 131,6
9. Сильва Саргсян (Армения) — 129,5
10. Марина Мальпика (Мексика) — 128,6
11. София Бернат (Венгрия) — 121,05
12. Ми Венксиню (Китай) — 111,9
13. Гретель Аделаида Мендоза Рамирез (Куба) — 111,7
14. Мануэлла Галлего Хенао (Колумбия) — 107,85
15. Виктория Пивоварова (Словакия) — 106,75
16. Альбина Козубаева (Кыргызская Республика) — 103,3
17. Даниэлла Гонзалес (Гватемала) — 101,55
18. Лайф Адлакха (Индия) — 89,7
Соревнования пройдут с 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.