Международная Ассоциация «Небесная грация» проведет межрегиональные и всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Кубок «Небесная грация»

18 марта стартует серия межрегиональных соревнований « Кубок « Небесная грация » . Первый турнир пройдет в Новосибирске и соберет на ковре более 160 гимнасток из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которые будут соревноваться по правилам «Небесн ой граци и » по художественной гимнастике . Вслед за Новосибирском старты пройдут в Ульяновске (ПФО), Сочи (ЮФО и СКФО), Иванов е (ЦФО), Ухте (СЗФО), Екатеринбурге (УФО), Моск овской области и Санкт-Петербурге.

Организатором соревнований выступит Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная грация», президентом которой является олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

В преддверии турнир ов она заявила: «Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики »Небесная грация » опубликовала условия проведения соревнований, проводимых под нашей эгидой и включенных в Единый календарный план Минспорта России. На это мы получили множество положительных откликов и вопросов, что же это значит. Поясняем: к сожалению, во многих видах спорта у нас сложилась практика, согласно которой спортсмены, прежде всего юные, начинающие, могут заявить о себе, показать свои таланты и выполнить разряды, как правило, только при условиях внесения определенной суммы денег, которая чаще всего называется «стартовый взнос».

Таким образом , семья, у которой нет денежных средств, не может обеспечить своему ребенку участи е в соревнованиях, необходимых для выполнения разрядов, что не только несправедливо, но и ограничивает возможности выявить будущих чемпионов. Финансовое обеспечение соответствующих спортивных мероприятий должно взять на себя государство или спонсоры, но никак не российские семьи. В этой связи Ассоциация « Небесная грация » и объявила о том, что никаких поборов, как бы они н и назывались, в нашем случае не будет. Все расходы по организации соревнований, входящих в Единый календарный план Минспорта, на которых будут выполняться разряды, Ассоциация берет на себя. Всем участникам наших спортивных стартов желаем удачи! »

Турнир в Новосибирске пройдет в спортивном комплексе МАУ «ЦСП « Заря » . Главным судьей соревнований будет Марина Шпехт. К участию будут допущены гимнастки в индивидуальной программе и групповых упражнениях.