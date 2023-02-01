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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 16:31

Спортсмены из России и Белоруссии примут участие в Зимнем Кубке по индор-гребле

Алина Савинова
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Российские и белорусские спортсмены примут участие в Зимнем кубке (Aaacup & Kayakfirst Winter Cup) по гребле на тренажерах в помещениях.

«Для наших спортсменов это основной старт в подготовительный период. Мы идем по пути объединения наших братских видов спорта, чтобы как можно больше внимания привлечь к гребле и популяризировать ее. Объединив наши усилия, мы на качественно более высоком уровне проводим эти соревнования.

Зимний кубок — это крайне важное мероприятие не только для гребли, но и для всего нашего спорта. С каждым годом эти соревнования набирают свою аудиторию, все больше и больше спортсменов приезжают, чтобы побороться за призы, а зрители получают истинное удовольствие от просмотра увлекательных гонок», — приводит ТАСС слова президента ФГСР Алексея Свирина.

Зимний Кубок пройдет в Москве с 4 по 5 февраля на арене «Баскет-Холл» в Крылатском. Соревнования проводятся при поддержке Департамента спорта города Москвы, Федерации гребного спорта России (ФГСР) и Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. В них примут участие 800 спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/16937571
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