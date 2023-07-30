Гребцы из ДНР и ЛНР примут участие в Кубке братьев Агеевых в Москве

Гребцы из ДНР и ЛНР примут участие в Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко в Москве, сообщает ТАСС.

«В Кубке братьев Агеевых примут участие сильнейшие спортсмены сборных России и Белоруссии, которая выступит основным, молодежным и юниорским составом, а также гребцы из Казахстана, Таджикистана, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики», — заявили в оргкомитете турнира.

Международный турнир по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 2 по 6 августа на территории Гребного канала.