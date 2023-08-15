Российские гребцы примут участие в чемпионате мира и поборются за квоты на Олимпиаду

Россияне будут участвовать в чемпионате мира по гребному спорту в нейтральном статусе, сообщается в Telegram-канале Федерации гребного спорта России.

Турнир по академической гребле пройдет с 3 по 10 сентября в Белграде.

Россию представят Александр Вязовкин, Александр Яковлев, Кира Ювченко и Анастасия Любич. ЧМ является квалификационным соревнованием к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

В июне стало известно, что Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских гребцов до участия в чемпионате мира в нейтральном статусе в ограниченном количестве лодочных классов. Соревнования будут проходить в Белграде с 3 по 10 сентября.