Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гребля
Новости
Академическая
На байдарках и каноэ
Гребной слалом
Главная
Гребля

Сегодня, 12:00

Российские гребцы примут участие в чемпионате мира и поборются за квоты на Олимпиаду

Виктория Кравченко
Российские гребцы.
Фото ОКР
Telegram Дзен

Россияне будут участвовать в чемпионате мира по гребному спорту в нейтральном статусе, сообщается в Telegram-канале Федерации гребного спорта России.

Турнир по академической гребле пройдет с 3 по 10 сентября в Белграде.

Россию представят Александр Вязовкин, Александр Яковлев, Кира Ювченко и Анастасия Любич. ЧМ является квалификационным соревнованием к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

В июне стало известно, что Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских гребцов до участия в чемпионате мира в нейтральном статусе в ограниченном количестве лодочных классов. Соревнования будут проходить в Белграде с 3 по 10 сентября.

10 илюля сообщалось, что российские гребцы пропустят молодежный чемпионат мира из-за отказа подписывать декларацию о нейтралитете, предложенную Международной федерацией гребного спорта. В ней содержались политические положения, которые в Москве сочли неприемлемыми.

Источник: https://t.me/fgsr_news/4556
Олимпиада
1
Обсудить
Читайте также
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о смерти Дубровского: «Это большая потеря для мира академической гребли в России и для меня»