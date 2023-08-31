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Сегодня, 18:57

Умер олимпийский чемпион Анатолий Сасс

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс умер в возрасте 87 лет.

«Супруга сказала, что приехала с дачи, а Анатолий Сасс уже умер. Сейчас она вызывает полицию и заказывает все необходимые процедуры. К сожалению, возраст у него уже был большой, все-таки 87 лет. Светлая память Анатолию Фомичу, многое сделал в жизни», — приводит словаСвирина РИА «Новости».

Сасс выиграл золотую медаль Олимпийских игр 1968 года в Мехико в парной двойке с Александром Тимошининым.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230831/greblya-1893455283.html
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