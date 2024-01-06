Адвокат Киркорова рассказал, что артист является фанатом Ирины Винер

Адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Добровинский сообщил «СЭ», что певец является фанатом Ирины Винер.

«Действительно, я знаю, что Киркоров ходит на фигурное катание, а также дружит с Винер. Он фанат Ирины Александровны!» — сказал Добровинский «СЭ».

Ранее, 29 декабря, российский певец Филипп Киркоров посетил премьеру шоу «Русалочка» Евгения Плющенко в Москве.

Народный артист России пообщался с Яной Рудковской в кулуарах шоу и подарил ей букет цветов. Дальше Киркоров пошел в первый ряд зрительного зала смотреть шоу.