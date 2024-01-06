Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 19:57

Адвокат Киркорова рассказал, что артист является фанатом Ирины Винер

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Адвокат народного артиста России Филиппа Киркорова Александр Добровинский сообщил «СЭ», что певец является фанатом Ирины Винер.

«Действительно, я знаю, что Киркоров ходит на фигурное катание, а также дружит с Винер. Он фанат Ирины Александровны!» — сказал Добровинский «СЭ».

Ранее, 29 декабря, российский певец Филипп Киркоров посетил премьеру шоу «Русалочка» Евгения Плющенко в Москве.

Народный артист России пообщался с Яной Рудковской в кулуарах шоу и подарил ей букет цветов. Дальше Киркоров пошел в первый ряд зрительного зала смотреть шоу.

Ирина Винер-Усманова
10
Обсудить
Читайте также
Родители Игоря Акинфеева рассказали, каким было детство вратаря ЦСКА
30 лет самому дикому преступлению в истории спорта. Как фигуристка наняла «киллера»
Британский эксперт заявил о панике в ЕС после удара РФ по объектам ВПК в Киеве
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Военные ВС РФ ударили по месту разработки новейших ракет для ВСУ
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Самсонов — на драфте отказов
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Форвард Меркулов дебютировал в «Бостоне»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Радулов и Шипачев выведены из состава «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Скончался бывший тренер Костомарова и Авербуха Олег Эпштейн