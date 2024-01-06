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Сегодня, 19:35

Скончался бывший тренер Костомарова и Авербуха Олег Эпштейн

Алина Савинова
Олег Эпштейн (в центре) и Алекс и Майя Шибутани.
Фото Соцсети
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Советский, российский и американский тренер по фигурному катанию Олег Эпштейн умер на 68-м году жизни, сообщили в соцсетях его воспитанники Майя и Алекс Шибутани.

«Мы безмерно благодарны за время, проведенное с нашим тренером и другом Олегом Эпштейном. Олег любил фигурное катание и был очень позитивной и влиятельной силой в нашей жизни. Его доброта и вера в нас помогли нам вырасти как спортсменам, артистам и людям», — написали американские фигуристы.

Эпштейн до 2000 года работал в России. Он тренировал Ирину Лобачеву, Илью Авербуха, Романа Костомарова, Максима Ставиского, Анну Семенович, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

С 2000 года специалист вел тренерскую деятельность в США, где сотрудничал с олимпийским чемпионом 2010 года Эваном Лайсачеком, одиночницей Грейси Голд, танцорами Шибутани и другими спортсменами.

Фигурное катание
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