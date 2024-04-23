Арестован уроженец Таджикистана, едва не сбивший бойца UFC Алексееву в Челябинске

В Челябинске арестовали уроженца Таджикистана, который едва не сбил российского бойца UFC Ирину Алексееву, сообщает SHOT.

После ареста появилось видео, на котором он извиняется за совершенный поступок. Ранее Исломиддин сказал в адрес спортсменки: «Ты посмотри на себя, ты в шортах, в майке, вас надо давить таких, у нас так не принято».

В своей профессиональной карьере 33-летняя Алексеева провела 7 поединков и одержала 5 побед. В последнем бою россиянка встречалась Мелиссой Маллинс. Поединок завершился победой англичанки единогласным решением судей.