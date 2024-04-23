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Сегодня, 12:17

Арестован уроженец Таджикистана, едва не сбивший бойца UFC Алексееву в Челябинске

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В Челябинске арестовали уроженца Таджикистана, который едва не сбил российского бойца UFC Ирину Алексееву, сообщает SHOT.

После ареста появилось видео, на котором он извиняется за совершенный поступок. Ранее Исломиддин сказал в адрес спортсменки: «Ты посмотри на себя, ты в шортах, в майке, вас надо давить таких, у нас так не принято».

В своей профессиональной карьере 33-летняя Алексеева провела 7 поединков и одержала 5 побед. В последнем бою россиянка встречалась Мелиссой Маллинс. Поединок завершился победой англичанки единогласным решением судей.

Ирина Алексеева попала в&nbsp;ДТП на&nbsp;велосипеде. «Ты в шортах, в майке, таких надо давить». Боец UFC Алексеева повздорила с мигрантом на дороге

Источник: Telegram-канал SHOT
Ирина Алексеева
UFC
ММА
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