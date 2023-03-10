0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 11:15

Бандерас объяснил, почему профессия комика перестала быть связана с искусством

Тимур Ганеев
Корреспондент
Александр Невзгода
Telegram Дзен

Резидент Comedy Club Антон Иванов, известный под псевдонимом «Бандерас», в интервью «СЭ» рассказал о том, что в России сейчас очень много стендаперов.

— Как ты называешь свою профессию сейчас? Комик, комедиант, смехач, смехотворец...

— Смехач? Я не знаю такого слова. Это какая-то птица?

— «Смехач» — это был легендарный сатирический журнал в СССР. Великий Юрий Никулин очень часто использовал это слово.

— Во-первых, у нас в Comedy Club есть четкое определение — резидент, берущее свои корни из США. У меня была пара случаев, когда я представлялся резидентом. Все сразу думали, что я какой-то шпион. Была ведь целая франшиза: «Ошибка резидента», «Судьба резидента». Комиком я бы назвал человека, который выступает в стендапе. Например, Аркадий Райкин.

— А Константин?

— Больше актер, театрал. Хазанов — комик для меня.

— Кто тогда сатирик?

— Это вообще исконно русская профессия. Михаил Жванецкий, Михаил Задорнов.

— А клоун кто?

— Это целое искусство! Если возвращаться к вопросу, то я, скорее всего, юморист. Артист — вряд ли, актер — ну тоже вроде нет. Мы — юмористическое шоу, хотя у нас есть комичные люди. Возьмем того же Харламова. Он может ничего не говорить, но уже смешно.

— Юмор — это искусство, ремесло или профессия?

— Хороший вопрос. Начиная с Утесова, далее Райкин, Карцев, просто феноменальный Карцев...

— С Ильченко или без?

— С Ильченко мне больше нравится. Отсюда и пошла моя любовь к этому жанру. Я никогда не выступаю один, мне как бы скучно. Конфликт появляется тогда, когда есть контраст: хороший — плохой, веселый — грустный, злой — добрый. Конфликт — это и есть единица любого текста. Например, у нас. Есть смешная идея, мы ее прописываем, но если она без конфликта, то ее сложно прописать, это будет набор шуток. Между теми же Ильченко и Карцевым не было конфликта — там один другому просто помогал, поддакивал. Порой было много абсурда. Это меня очень веселило.

— Лучший номер в истории советского/российского юмора?

— Не могу сказать, потому что в детстве я смотрел все «Аншлаги» и «Смехопанорамы», знал Измайлова, Арлазорова, Петросяна. Но номера я не запоминал. Раньше это было искусством: комиков было мало, их все знали, их все хотели видеть, они были звездами всесоюзного масштаба. Сейчас же юмора стало очень много: ТНТ, СТС, Первый — на всех каналах полно юмора. Каждый второй сейчас стендапер, поэтому это и перестало быть искусством, а стало ремеслом. Не знаю, сколько зарабатывали звезды в советское время, но сейчас можно получать вполне приличные деньги.

Ранее Иванов объяснил, почему спорт пользуется большой популярностью в США.

Антон Иванов с&nbsp;чемпионским кубком РПЛ. «В Европе для меня нет «Зенита», «Спартака» или ЦСКА. Есть российский клуб и всё!» Звезда Comedy Club — о фанатских драках и любви к американскому спорту

3
0
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Капризов выбыл на месяц
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Торпедо» бьется насмерть, три вратаря от Разина
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
Кубок Гагарина: безумие продолжается
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бандерас рассказал, какими видами спорта могли бы заниматься Гарик Бульдог и Павел Воля

Ольга Кабо вывела в свет красавицу-дочь